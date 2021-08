Massara pazzo di Josip Ilicic: il DS garantisce per lui

Massara voleva Ilicic sin dai tempi della Roma: il DS non ha dubbi e ha convinto Maldini ad affondare il colpo

Josip Ilicic e il Milan sono sempre più vicini. Lo sloveno viene considerato un jolly del reparto offensivo a basso costo e soprattutto può contare su uno sponsor d’eccezione quale Ricky Massara. Il DS lo voleva fin dai tempi di Roma e ha spinto tantissimo per affondare il colpo.

MALDINI CONVINTO – Paolo Maldini, che si fida tantissimo delle doti del suo fedele DS, non ha avuto dubbi e ha dato il via libera. La trattativa è in stato molto avanzato: Josip non ha nessuna intenzione di deludere il suo fan numero uno.