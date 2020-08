Massara: «Il centrocampo verrà rinforzato. Bennacer e Kessié in crescita»

Frederic Massara ha parlato della crescita di Kessié e Bennacer e del reparto di centrocampo che verrà rinforzato

Intervenuto in conferenza stampa al fianco di Maldini e Gazidis, Frederic Massara ha parlato anche della stagione disputata da Kessié e Bennacer:

«Kessié e Bennacer hanno fatto vedere cose bellissime nel corso di tutta la stagione. Sono cresciuti in maniera esponenziale sia individualmente che come coppia e in questo caso devo dire che la scelta di mister Pioli di giocare con il doppio mediano ha aiutato in questo miglioramento. Il centrocampo è uno dei reparti in cui crediamo di dover intervenire sia per motivi prettamente numerici, ma anche per i tanti impegni che ci attendono nella prossima stagione. Stiamo già lavorando in tal senso e siamo convinti di poter portare nuovi giocatori a centrocampo».