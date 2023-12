Massara, un club di Serie A pensa all’ex Milan come nuovo ds: ecco chi lo vuole

Frederic Massara potrebbe tornare come direttore sportivo di un club di Serie A: una squadra pensa all’ex Milan

Dopo l’addio forzato al Milan arrivato in estate, Frederic Massara potrebbe tornare in Serie A come dirigente di un altro club. A rivelarlo è il Corriere dello Sport.

Secondo il quotidiano sportivo, la Roma starebbe pensando all’ex rossonero come nuovo direttore sportivo. Tiago Pinto avrebbe già incontrato Massara, al quale verrebbe offerto un ruolo principalmente legato alla parte amministrativa. Per lui si tratterebbe di un ritorno in giallorosso, essendo stato in passato collaborato di Walter Sabatini prima, e direttore sportivo ad interim con Pallotta poi.