Martinez: «De Ketelaere? Ecco perchè l’ho convocato»

Il CT del Belgio Martinez è intervenuto in conferenza stampa spiegando tra le varie il motivo della convocazione di De Ketelaere al Mondiale:

«Ha avuto alti e bassi, forse non ha iniziato la stagione come si aspettava e ora sta attraversando un momento del tutto normale e che mi aspettavo. La concorrenza in una squadra che ha vinto lo Scudetto è alta, i giudizi andranno fatti più avanti. A Charles farà bene stare con noi, con gli altri giocatori e fare esperienza nel suo primo Mondiale. Ecco perchè l’ho chiamato. Per la capacità di giocare tra le linee, di inventare con il suo piede sinistro, le sue caratteristiche faranno bene al nostro modo di giocare»