Marotta: «Siamo la lepre da fermare, è la posizione più difficile. Noi siamo competitivi e convinti di potercela fare»

Marotta ha parlato della corsa Scudetto nel suo intervenuto rilasciato alla tappa milanese di Motore Italia, il roadshow di Milano Finanza

Giuseppe Marotta è intervenuto in videoconferenza alla tappa milanese di Motore Italia, il roadshow di Milano Finanza. Parlando della lotta Scudetto il presidente nerazzurro si è espresso così:

VOLATA SCUDETTO CON IL MILAN «Siamo la lepre da fermare, è la posizione più difficile. Noi siamo competitivi e convinti di potercela fare. Voglio trasmettere ottimismo alla squadra e ai nostri tifosi».

IL NUOVO STADIO «La nuova struttura nasce dall’esigenza dei due club di avere una struttura che risponda in primis agli standard internazionali e che rappresentino la casa dei due club. Significa creare occupazione e benessere, generale attivita’ commerciali. Lo sport e’ un asset della nostra nazione al pari del turismo, bisogna ringraziare la macchina delle Olimpiadi».

NBA EUROPE «Un derby tra RedBird e Oaktree per costituire una franchigia a Milano per Nba Europe è pura ipotesi. Non ho aggiornamenti o elementi, io rappresento l’Inter e questo riguarda la proprietà. Posso garantire che esiste un rapporto eccezionale tra RedBird e Oaktree. So che c’è un interesse di Oaktree per questo progetto, che la Nba vuole portare in Europa il loro spettacolo e che Milano è tra le città designate».

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