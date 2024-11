Marotta punge: «L'Inter ha due stelle, auspico che presto possa raggiungerle anche il Milan...»

Marotta punge Scaroni: «L’Inter ha due stelle, auspico che presto possa raggiungerle anche il Milan…». Le dichiarazioni

Marotta ha risposto a Scaroni che aveva detto di essere il presidente dell’unica squadra di Milano, cioè il Milan.

Queste le dichiarazioni del presidente dell’Inter a margine della consegna del “Premio Nils Liedholm.

LE DICHIARAZIONI – «Dipende da che punto di vista. Se l’unica squadra di Milano è rappresentata da lui è perché noi rappresentiamo qualcosa di ancora superiore. Ma non voglio far polemiche, Paolo è un amico. Ognuno di noi due, giustamente, cerca di portare avanti il proprio club definendolo il migliore in assoluto. Noi abbiamo due stelle, auspico che presto possa raggiungerle anche il Milan».