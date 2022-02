ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Giancarlo Marocchi negli studi di Sky Sport, a commento della vittoria del Milan contro la Sampdoria

Le parole di Giancarlo Marocchi negli studi di Sky Sport, a commento della vittoria del Milan contro la Sampdoria:

«Risultato giusto, anche se rimane in bilico fino all’ultimo. Il Milan faceva l’azione fino a tirare in porta, mentre la Samp faceva un’azione che poteva sembrare pericolosa ma non lo è mai stata»