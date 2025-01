Marocchi: «Fonseca è stato lasciato solo nonostante la sua disperazione. Esonero? Si sapeva prima della partita, il Milan non ne esce bene»

Marocchi ha commentato l’esonero di Fonseca deciso dal Milan dopo la partita contro la Roma: le dichiarazioni sull’allenatore

LE DICHIARAZIONI – «Se fosse stata scelta solo una tecnica ne avrei preso atto e poi avrei fatto valutazioni. Però qui non possiamo non mettere sul piatto tutto quello che è successo. Fonseca è stato lasciato solo nonostante la sua disperazione in molte conferenze stampa. Ha dovuto fare cose che non sarebbero toccate a lui, ovvero stimolare i giocatori mendicando quasi l’impegno, cosa che tocca alla società o al dirigente Ibrahimovic. Gli sono state messe sulle spalle troppe cose. Lui può aver fatto degli errori tecnici. Questo esonerarlo quando si sapeva già prima della partita perché avendo aspettato il primo gennaio sarebbero scattati i due anni di contratto non è il massimo della vita. Faccio fatica a esprimere un giudizio solo tecnico perche ci sono troppe altre questioni in cui Fonseca è stato lasciato solo. Da qui in avanti spero di vedere piu spesso un dirigente del Milan, il presidente o non so chi sarà incaricato di parlare, prendere posizione. Dello sviluppo tecnico ne renderà conto Conceicao. Però il milan non ne esce bene».