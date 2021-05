Mario Mandzukic festeggia 35 anni: gli auguri del Milan

Mario Mandzukic è arrivato lo scorso gennaio, nel calciomercato invernale, per rimettersi in gioco dopo un periodo di inattività. È tornato in Italia scegliendo il Milan, con tutta la voglia e la professionalità di dare una mano – non solo in campo – alla squadra.

Qualche acciacco non gli ha permesso di essere sempre a disposizione, ma Mandžukić non ha comunque fatto venir mai meno impegno e sacrificio, mettendo la sua grande esperienza al servizio di un gruppo giovane. A una giornata dal termine della stagione ha totalizzato dieci presenze e oggi festeggia i 35 anni: tanti auguri!