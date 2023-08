Gloria Marinelli, neo attaccante del Milan femminile, ha parlato a Milan TV del suo passaggio in rossonero

DALL’INTER AL MILAN – «Potete immaginare quanto sia stato difficile fare una scelta del genere. Ma in realtà appena sono entrata qualche giorno fa mi sono emozionata: è stato bello e stimolante soprattutto. Penso che sia il calcio, a volte si ha bisogno di cambiare ambiente, di stimoli e motivazioni. Questa per me è un’ottima piazza e spero di riuscire a portare in alto comunque questa maglia».

CARATTERE – «Penso di essere una ragazza molto espansiva e solare. Anche fuori dal campo vorrei poter lasciare qualcosa alle mie compagne, regalare qualcosa di me. Quindi oltre al campo, oltre a cercare di fare le mie migliori prestazioni in campo, cercherò di entrare nel gruppo e fare amicizia».

BERGAMASCHI – «Da quando ci giocavo insieme in Under 17 in Nazionale abbiamo sempre detto chissà come sarebbe stato giocare insieme, magari sulla stessa fascia. Siamo due ragazze che corrono tanto e sono molto incuriosita da questa coppia che potrebbe nascere».

OBIETTIVI – «Vorrei ritrovarmi, ritornare ad essere la Gloria che ero fino a due anni fa. Ho perso un po’ di stimoli e di fiducia: già entrare qui me l’ha fatta ritrovare tutta. Al primo posto c’è la crescita e vorrei vincere con questa squadra»

SALUTO AI TIFOSI – «Ciao tifosi rossoneri, sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora di conoscervi e di incontrarvi sul campo».