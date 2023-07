Marianella sicuro su Frattesi: «Farebbe fatica in queste condizioni». Tutte le sue dichiarazioni a Sky Sport

Massimo Marianella ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport parlando anche di Davide Frattesi, obiettivo di mercato del Milan. Le sue parole.

MARIANELLA – «Frattesi avrebbe fatto capire una preferenza personale per l’Inter. Dove avrebbe una dimensione tattica corretta. Bisogna capire come vorrà giocare il Milan. In un centrocampo a due fatica di più. Frattesi lo vedo bene in un centrocampo a tre. La Roma sarebbe una dimensione buona. Ma credo che abbia fatto capire che strizzerebbe l’occhio all’Inter»