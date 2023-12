Marianella difende Maldini: «Il suo un amore che ha radici familiari, sono d’accordo con lui»

Il giornalista e telecronista Massimo Marianella è intervenuto così sull’intervista fatta da Maldini sul suo addio al Milan

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Massimo Marianella ha voluto dire la sua sulle dichiarazioni rilasciate da Paolo Maldini, il quale ha raccontato la propria versione dei fatti relativamente al suo addio al Milan come dirigente.

SU MALDINI – «Quando c’è un lungo e grande amore che finisce c’è grande amarezza, quindi capisco le parole di Maldini. È un amore che ha radici addirittura familiari. Un rapporto finito per incomprensioni, non per mancanza di risultati. Il Milan ha vinto lo scudetto grazie al grande lavoro di Pioli ma anche a quello fatto dalla dirigenza, con Maldini e Massara. Per alcune situazioni sono d’accordo con Paolo: quando arriva un fondo che diventa proprietario di una società non esistono bandiera e non esistono colori, l’ottica aziendale cambia. Sono stra d’accordo con lui quando parla di algoritmi».

SU DE KETELAERE – «Capisco che nell’ottica societaria rossonera ci sia dello scetticismo perché è stato un investimento importante. Poi lo vedi in maglia dell’Atalanta e sembra un giocatore diverso. Capisco anche la società che si domanda se quei tanti soldi li abbia investiti bene».