Cash Milan, rossoneri INTRIGATI dal terzino per un MOTIVO! Il blitz a Londra riguarda anche lui

Cash Milan, rossoneri INTRIGATI dal terzino dell’Aston Villa per un MOTIVO! Il blitz a Londra riguarda anche lui. Le ultime

Matty Cash è un obiettivo concreto per il calciomercato Milan, che ha tra i piani anche quello di andare ad intervenire per mettere a disposizione di Paulo Fonseca un nuovo terzino destro. Come rivela Sky Sport, il terzino destro polacco dell’Aston Villa intriga parecchio i rossoneri anche per caratteristiche tecniche.

La squadra inglese nella quale gioca sfrutta parecchio i suoi inserimenti: è un giocatore capace di fornire assist ai propri compagni ma anche abile in fase difensiva.