Camarda Milan, Scarnecchia AVVERTE: «Gli dovrà essere dato spazio, ma…». Le parole dell’ex calciatore sul giovane talento rossonero

Roberto Scarnecchia ha parlato ai microfoni di TMW di Francesco Camarda, giovane talento rossonero che ha firmato il primo contratto da professionista con il Milan. Di seguito le parole dell’ex calciatore:

PAROLE – «Gli dovrà essere dato spazio, anche se non bisogna correre troppo. È un ragazzo interessante in un club importante, ma adesso il Milan deve pensare ad un centravanti pronto. In giro non ne nascono più molti, il calcio è cambiato e non c’è più l’uomo da area di rigore»