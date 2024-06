De Ketelaere Milan, Atalanta VICINA al riscatto del belga: tutta la VERITA’ sulle cifre che incasseranno i rossoneri. I dettagli

Continua a tenere banco in casa Milan ed Atalanta il riscatto di Charles De Keteleare, con il club rossonero che non farà nessuno sconto per il trequartista belga.

Secondo quando riportato da calciomercato.com, dunque, l’affare rimane alla fine così strutturato: 3 milioni di prestito per la stagione appena trascorsa, 22 di riscatto, 2 di bonus e il 10% sulla futura rivendita (da versare entro il 14 giugno). Inoltre, De Ketelaere avrà anche un rialzo dell’ingaggio: da 2,2 milioni percepiti questa stagione, passerà ai 2,5 milioni.