Broja Milan, ecco perché NON è un’alternativa a Zirkzee! I rossoneri studiano il DOPPIO COLPO per l’attacco. La strategia

Sky Sport fa un’importante precisazione in merito all’interesse da parte del calciomercato Milan per Armando Broja. L’attaccante del Chelsea già nelle precedenti sessioni di mercato era stato accostato ai rossoneri, adesso è tornato di moda e i dirigenti ci pensano davvero. L’attaccante albanese, come specifica l’emittente, non è un’alternativa a Joshua Zirkzee ma un nome parallelo!

Moncada è a Londra anche per cercare di intavolare la trattativa col Chelsea. L’idea del Milan è fare Zirkzee piano A e Broja come alternativa dell’olandese. Il giocatore piace a molti, non manca la concorrenza.