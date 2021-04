Maresca, Pioli: «Abbiamo una classe arbitrale di altissimo livello»

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato anche delle critiche piovute riguardo all’arbitraggio di Maresca

«Noi dobbiamo concentrarci sulle situazione che possiamo determinare noi e l’abbiamo dimostrato. Non dobbiamo assolutamente perdere l’attenzione per altre cose. Arbitrare una gara di Serie A è difficilissimo, abbiamo una classe arbitrale di altissimo livello. Credevo che senza pubblico sarebbe stato più facile ma sentire sempre giocatori e allenatori parlare forse non aiuta».