Marelli «Massa per Inter Milan? Sta arbitrando benissimo»

Luca Marelli, attraverso il proprio canale Youtube, ha commentato così la scelta di affidare a Davide Massa la gara tra Inter e Milan:

«Davide Massa sta arbitrando benissimo. L’avevamo capito anche dalle designazioni di Coppa Italia, anche se mancavano tutti gli arbitri internazionali che erano a un corso d’aggiornamento e Simone Sozza che era a un raduno UEFA. Per Massa è il primo derby di Milano, mai come quest’anno meritato. Sta avendo una costanza di rendimento forse anche inaspettata, perché per me Massa è un arbitro dai fondamenti tecnici di primissimo livello ma gli è sempre mancato qualcosa dal punto di vista comportamentale. Ma, con il passare del tempo, è molto migliorato da questo punto di vista. Ha acquistato un’autorevolezza enorme nei confronti dei giocatori, non li soffre più e può essere designato per ogni tipo di partita. Questo è un big match, anche se il Milan è in difficoltà e sulla carta non avrebbe storia. Sozza quarto ufficiale, anche lui primo derby e sono sicuro che ne farà tanti».