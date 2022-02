Marcolin: «Contro la Lazio partita super del Milan»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dario Marcolin ha parlato a La Gazzetta dello Sport del match di oggi pomeriggio tra Lazio e Bologna e dello scontro contro il Milan: le sue dichiarazioni

Dario Marcolin ha parlato a La Gazzetta dello Sport del match di oggi pomeriggio tra Lazio e Bologna e dello scontro contro il Milan: le sue dichiarazioni

LAZIO – «Qual è la vera Lazio tra Firenze e San Siro? Sinisa ha detto che è una via di mezzo. Può essere, non c’è dubbio. Ho visto la Lazio tante volte e anche a Firenze, dove pareva aver trovato linee di gioco… sarriane. Il ko subìto contro il Milan in Coppa Italia potrebbe però aver rimescolato un po’ di carte, perché ha sorpreso molto il fatto che – dopo un bel periodo in campionato – la Lazio non sia riuscita a macinare il proprio gioco. Rispetto a Firenze, in Coppa Italia Sarri aveva cambiato 5 uomini: l’ipotesi che questo abbia influito sulla sconfitta di San Siro c’è, ma per me è troppo poco per perdere così, detto che il Milan ha fatto una gara super».