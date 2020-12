Marchisio: «In questo Milan rivedo la prima Juventus di Conte, su Pioli…»

Claudio Marchisio ha rilasciato una lunga intervista, toccando anche il tasto Milan, ecco le parole dell’ex bianconero

Claudio Marchisio ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport in edicola questa mattina, ecco le sue parole sul Milan:

«Rivedo la prima Juventus di Conte. Non è la squadra più forte, ma sta dimostrando, anche nelle difficoltà, di avere uno spogliatoio duro, resistente, granitico. Anche quando manca Ibra riescono a stare uniti e portare avanti quello che lui ha insegnato. Sono segnali importanti. Maldini ha lavorato benissimo, Ibra è stato decisivo, Pioli si sta dimostrando un grande allenatore, ma è il gruppo che può fare la differenza. La ripresa di Milano è un segnale importante per il calcio italiano e comunque, da spettatore, è un bello spettacolo perché tra gennaio e febbraio potrebbero esserci clamorosi colpi di scena. Occhio, in tutto questo, a dare per morta la Juventus. È sempre l’errore più grave che si possa commettere».