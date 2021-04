Marchetti: «Vi spiego perchè il valore di alcuni calciatori del Milan è salito»

Marchetti ha spiegato come la grande stagione del Milan sia la causa principale della crescita di valore di molti calciatori in rosa

Luca Marchetti, intervenuto dagli studi di Sky Sport, ha analizzato la stagione del Milan soffermandosi sulla crescita del valore di molti esponenti della rosa rossonera allenata da Stefano Pioli:

«La crescita di valori di giocatori come Saelemaekers è dovuto al fatto che il Milan sta facendo una grande stagione. Il giocatore, arrivato come sconosciuto, sta facendo molto bene e lo sta facendo in una squadra come il Milan. Questo porta il suo valore a salire».