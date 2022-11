Marchetti: «Scudetto? Le rivali del Napoli non hanno continuità»

Luca Marchetti, noto giornalista, ha parlato dell’andamento del campionato e della corsa scudetto: le sue parole

Ospite a TMW Radio, Luca Marchetti ha parlato così della corsa scudetto:

«Questa giornata infrasettimanale porta le squadre nostrane a dover fare i conti con la realtà. Dobbiamo capire se la Juventus sfrutterà i passi falsi delle dirette concorrenti per mostrarsi come l’alternativa di un Napoli che ora come ora non ha rivali. Le altre non riescono ad avere continuità per rimanere in scia, ed ogni volta ci devono essere problemi: una volta è la sfortuna, una volta gli infortuni, una volta scelte errate, ma intanto la squadra di Spalletti si trova lassù. Poi possiamo parlare di ciò che potrà succedere alla ripresa del campionato, ma ora come ora solo il Napoli può perdere la posizione attuale».