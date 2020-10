Marchetti: «Il vero colpo di mercato del Milan è Ibrahimovic»

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha parlato delle trattative portate avanti dal Milan e di Ibrahimovic

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha parlato delle trattative portate avanti dal Milan nell’ultima sessione di mercato: «La campagna acquisti razionale del Milan è stata sensazionale, non vorrei che il mancato acquisto del difensore pesi sul giudizio finale. Il Milan ha fatto delle trattative, ma secondo i propri criteri.

Se poi il Bologna, lo Schalke e lo Strasburgo non hanno accettato le offerte, i rossoneri invece non la sono sentita di rilanciare» ha dichiarato su Sky Sport

Su Ibra: «Per me il colpo più importante è la conferma di Ibrahimovic. Dalot è stato uno sfizio. siccome piaceva sia a Maldini e Massara, Kalulu un investimento per il futuro. Per Diaz, così come per Dalot, essendo prestiti secchi si tornerà a trattare in futuro con United e Real».