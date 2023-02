Marchegiani: «Tatarusanu è costato punti al Milan? Non credo»

Luca Marchegiani, ex portiere e attuale opinionista, ha parlato del rendimento di Tatarusanu rispetto alla classifica del Milan

Intervistato da Tuttosport, Luca Marchegiani ha parlato in questi termini di Ciprian Tatarusanu:

«Il rendimento di un portiere dipende molto dal rendimento della squadra e viceversa, per questo non direi che Tatarusanu è costato dei punti al Milan. Io dico che il Milan in questo momento non ha idea di cosa sia la solidità difensiva e che è una squadra che non può iniziare la partita pensando di non subire gol. Se hai la certezza di non prendere gol, questo ti permette di gestire la partita anche con più pazienza e con la consapevolezza che prima o poi l’occasione giusta ti può capitare. Quello della solidità difensiva è il primo aspetto su cui deve lavorare Pioli».