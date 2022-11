Marchegiani sul contatto Rebic-Terracciano: «Il croato non fa nulla…». Le parole dell’ex calciatore

Luca Marchegiani ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il contatto tra Rebic e Terracciano che ha portato al goal vittoria del Milan contro la Fiorentina. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Probabilmente Terracciano non si accorge che Rebic è in anticipo, lui pensava di prendere la palla. Rebic non fa nulla, si vede dal replay. Salta per andare sul pallone ma non danneggia il portiere».