Marchegiani: «Il Milan non è favorito con il Tottenham, però…»

Intervistato da Tuttosport, Luca Marchegiani ha parlato della prossima sfida in Champions League tra Milan e Tottenham

Ai microfoni di Tuttosport, Luca Marchegiani ha parlato così di Milan-Tottenham:

«Il Milan con il Tottenham non parte favorito però può batterlo perché è una squadra forte ma non è una corazzata come altre squadre inglesi. Mi auguro sia l’anno buono per vedere un’italiana ai quarti di Champions e penso che abbiamo possibilità perché il sorteggio non è impossibile per nessuna delle tre: una, due o forse tre me le aspetto ai quarti».