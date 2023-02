Marchegiani: «Ecco quali caratteristiche di Maignan mancano al Milan»

Luca Marchegiani ha parlato dell’assenza di Mike Maignan in casa Milan: il portiere francese perdita pesantissima per i rossoneri

Durante l’intervista a Tuttosport, Luca Marchegiani ha parlato così di Mike Maignan:

«I problemi del Milan sono più complessi ma è chiaro che lui e Tatarusanu abbiano una dimensione diversa. Maignan ha delle caratteristiche che mancano al Milan perché lui, quando è in campo, trasmette la sua personalità e la sua leadership ai compagni e pure al pubblico, in più è un portiere che gioca molto bene con i piedi e, rispetto a Tatarusanu, sa gestire benissimo ogni situazione che ti pone la partita. Non a caso il Milan oggi non riparte con la stessa efficacia che aveva quando c’era Maignan in porta».