Marcello Lippi: «Con la Nazionale ho già dato, magari all’estero…»

Il CT campione del Mondo 2006 parla del suo futuro, escludendo un ritorno in Nazionale ma aprendo ad un’esperienza da CT all’estero.

Intervenuto alla trasmissione CasaSkySport, Marcello Lippi ha ripercorso il suo passato da CT campione del Mondo con la Nazionale azzurra del 2006 tra aneddoti e siparietti divertenti ma anche svelato quelli che potrebbero essere i suoi progetti futuri.

Interrogato in tal senso, Lippi ha risposto aprendo ad un suo ritorno in panchina: «Con la Nazionale ho già dato e non ho più intenzione di allenare un club. Ma magari quando mi sarò stancato di stare a casa, l’idea di prendere una nazionale magari un po’ più vicina all’Italia non sarebbe male…»