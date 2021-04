Marani: «Il Milan può sfruttare un fattore contro la Lazio»

Matteo Marani, nel corso delle trasmissioni di Sky Sport, ha parlato della Lazio e della prossima sfida contro il Milan. Le sue parole

Matteo Marani, nel corso delle trasmissioni di Sky Sport, ha parlato della Lazio e della prossima sfida contro il Milan. Le sue parole:

«Mi aspetto di vedere una risposta del Milan in trasferta che è un po’ la cosa a cui si è aggrappato in questa fase. Il turno è molto importante, in particolare per la Lazio che ha la possibilità di rientrare, tenuto conto che ha anche la partita da recuperare contro il Torino e deve sfruttarla al massimo».