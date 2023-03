Marani: «Centrare la sostenibilità è l’obiettivo primario»

Matteo Marani, presidente della Lega Pro, ha parlato del tema della sostenibilità nel calcio e non solo: le sue dichiarazioni

Intervistato dal Guerin Sportivo, Matteo Marani, presidente della Lega Pro, ha dichiarato:

«La sostenibilità dei club è il primo impegno, la situazione è gravissima se ci guardiamo intorno. In C le gestioni durano poco, non possiamo permetterci di perdere imprenditore di valore disposti ad investire nel calcio. Dobbiamo creare le condizioni perché rimangano e in sicurezza, quindi badare a costi e ricavi, diminuire i primi e aumentare i secondi, cercando di tenere sotto controllo la forbice che si crea. Il secondo punto è legato ai giovani. Per questo punto molto su Gianfranco Zola: lo conosco da una vita, ero con lui quando ha accettato il Chelsea, l’ho seguito da cronista nel viaggio verso Londra. E lui ha preso questo ruolo con passione: legge, studia, cerca. Vogliamo trovare e far emergere giovani e di talento. La C deve tornare a essere trampolino di lancio».