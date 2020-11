Maradona, il ricordo di Cafu: «Riposa in pace mio eterno e grande amico»

La leggenda brasiliana Marcos Cafù ha voluto ricordare Diego Armando Maradona scomparso oggi all’età di 60 anni

«Che triste notizia! Continuando a non credere che il nostro Maradona andato. La tua eredità sarà sempre ricordata tra noi. La tua memoria vivrà per sempre nei nostri cuori. I miei sentimenti per tutti i membri della famiglia. Riposa in pace, mio eterno e grande amico».