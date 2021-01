Manuel Locatelli richiesto dal Borussia Dortmund: il centrocampista ex Milan ha suscitato l’interesse del club tedesco

Il Sassuolo tuttavia non ha ancora instaurato una vera e propria trattativa per il proprio centrocampista che dovrebbe restare in Serie A in questa sessione di calciomercato.