Manu Konè Milan: resta in lista per il centrocampo. Proseguono i contatti con gli agenti, i dettagli sul suo futuro

Matteo Moretto su X ha risposto ad una domanda relativa a Manu Koné del Borussia M’gladbach, obiettivo del Milan nel caso in cui dovesse saltare la trattativa per Youssouf Fofana.

Ad oggi non ci sono novità: il calciatore francese piace, i contatti con gli agenti proseguono. È un nome da tenere in lista per rinforzare il centrocampo rossonero.