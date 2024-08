Manu Konè Milan: tre NOVITA’ sull’affare che può portarlo in rossonero, lo SCENARIO

Il calciomercato Milan continua a monitorare la situazione legata a Manu Konè. In tal senso ci sono tre novità sull’affare

Florian Plettenberg, noto esperto di calciomercato tedesco, ha postato su X le ultime su Manu Konè, centrocampista che piace tanto al Milan. Tre importanti novità:

Il Borussia Mönchengladbach non ha ancora ricevuto offerte concrete per Manu Koné. Il centrocampista 23enne rimane calmo e professionale. La squadra tedesca è in attesa di offerte adeguate con almeno € 20 milioni di cifra fissa, poiché Koné ha chiaramente espresso la sua volontà di lasciare il club entro il giorno della scadenza del calciomercato. Mancano 8 giorni. Contratto valido fino al 2026. Richieste dall’Italia