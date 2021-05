Mandzukic via a fine stagione. Il suo acquisto è stato un fallimento

Mario Mandzukic non verrà confermato dal Milan al termine della stagione, il centravanti croato è stato infortunato per gran parte del tempo trascorso a Milanello

Nessuna speranza per Mario Mandzukic che al termine della stagione lascerà il Milan senza troppi rimpianti. Totalmente fallimentare l’esperienza del centravanti croato in rossonero che ha potuto collezionare solo 10 presenze per un totale di 276 minuti.

Arrivato a parametro zero nel mercato di gennaio per ricoprire il ruolo di vice-Ibra, Mario Mandzukic è stato vittima di frequenti infortuni che di fatto hanno compromesso la sua stagione. Nella prossima sessione di calciomercato Maldini e Massara dovranno lavorare più sodo per trovare un attaccante da affiancare al confermato Ibrahimovic.