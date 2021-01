Intervenuti a Bobo Tv Christian Vieri e Antonio Cassano hanno commentato l’arrivo di Mario Mandzukic al Milan

Mandzukic, Cassano è scettico: «Farà grande fatica».

Tra le principali notizie sportive della giornata in casa rossonera, fanno rumore le recenti dichiarazioni dell’ex Antonio Cassano, che chiacchierando con Vieri a Bobo TV si è così espresso sul conto del neo milanista Mario Mandzukic: «Se Ibra non gioca, gioca Mandzukic? Non lo so Bobo, è un anno e mezzo che è fermo. Secondo me farà una gran fatica, per me quando manca Ibra devi mettere Rebic o Leao punta centrale perché ci vuole un mese per riprendere la forma dopo che stai fermo così tanto. Il Milan ha preso un nome che non so quanto sarà utile»

L’accoppiata Cassano-Vieri si è poi espressa sul momento dei rossoneri e sulla situazione nelle parti alte della classifica. Così il bomber ex Atletico Madrid: «Quando è iniziato il campionato non ci aspettavamo questo Milan. Manca una partita alla fine del girone di andata e sono primi, questi vincono tutti le domeniche. Dopo la prima batosta con la Juve non pensavo potesse continuare così, e invece ha fatto due vittorie di fila. È rientrato Ibra e ha fatto due gol, la squadra è viva, è una grande squadra, il Milan gioca da squadra. Ibra in 8 partite ha fatto 12 gol, ma chi è che li fa a 39 anni?»

Cassano poi sottolinea: «Questa è la Juve più brutta degli ultimi 10 anni. L’Inter ha fatto una grande partita, li ha stritolati. Settimana scorsa avevo pronosticato una possibile vittoria dei bianconeri ma non mi aspettavo una Juve così brutta, molti meriti dell’Inter ma anche molti demeriti della Juve».