Mandorlini difende il Milan: «Derby scudetto? Mi aspetto che succeda questo, ci vuole rispetto»

Andrea Mandorlini ha analizzato Milan-Inter, derby in programma lunedì 22 aprile alle 20:45, a TMW Radio. Ecco cosa ha detto

LE PAROLE – «Spero che il derby possa sancire la vittoria del campionato dell’Inter. Mi è dispiaciuto un pochino per il pareggio di domenica contro il Cagliari perché speravo in tanti record. Mi auguro che vinca il migliore il derby perché ci vuole il rispetto per i cugini rossoneri»