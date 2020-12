Mancini: «Svizzera ostica, le altre sono squadre più abbordabili»

Roberto Mancini ha parlato dei sorteggi per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Ecco le sue parole

Roberto Mancini ha parlato dei sorteggi per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Ecco le sue parole: «Siamo ancora a 4 mesi dall’inizio delle qualificazioni, ma di sicuro la Svizzera è una squadra ostica e poteva essere inserita tra le teste di serie.

Le altre squadre sono più abbordabili, ma sono tutte partite da giocare e vanno affrontate con la massima concentrazione, nel girone si vince sempre di un punto o due punti».

Sugli obiettivi: «Andiamo all’Europeo per vincere e non per arrivare secondi, poi succede che puoi uscire a sorpresa o ai rigori. Ci vorrà anche fortuna, basta sbagliare una partita e sei fuori. Ma è sicuro che partiamo per vincerlo».