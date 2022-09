Mancini sul primo posto in Nations League: «Potrebbe essere molto importante per i giovani ragazzi». Le parole del ct azzurro

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa del segnale che darebbe l’arrivare primi nel girone. Ecco le parole del ct azzurro:

«Io non devo ritrovar certezze. Non poter giocare il Mondiale sarà una sofferenza enorme, a volte capitano queste cose anche quando non si meritano. Andare alle finali potrebbe essere molto importante per i giovani ragazzi per giocare nuove importanti partite di grande esperienza internazionale».