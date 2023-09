Mancini, inizio choc con l’Arabia Saudita: altra sconfitta

Bruttissimo inizio per Roberto Mancini alla guida dell’Arabia Saudita: l’ex CT dell’Italia perde anche con la Corea del Sud

E’ un inizio horror quello di Mancini da allenatore dell’Arabia. L’ex Ct dell’Italia, infatti, ha perso la sfida contro la Corea del Sud per 1-0 con rete decisiva segnata dall’attaccante Cho Gue-Sung.

Per Mancini si tratta della seconda sconfitta in due partite, visto che aveva già perso al debutto da allenatore dell’Arabia contro Costa Rica. E chissà che il campione di Euro 2020 non abbia qualche rimpianto…