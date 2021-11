Manchester United Solskjaer, niente esonero: c’è fiducia nel tecnico

Il Manchester United ha rinnovato la fiducia in Ole Gunnar Solskjaer. Come riportato da Sky Sport, il tecnico norvegese resterà ancora alla guida dei Red Devils nonostante alcuni risultati che non sono stati digeriti dalla piazza.

Nel mirino, dunque, i prossimi impegni contro Watford, Villarreal e Chelsea. Serviranno punti per mantenere ulteriormente saldo il proprio posto in panchina.