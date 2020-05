Pecoraro torna a parlare dopo anni di distanza del mancato giallo assegnato a Pjanic in un Inter-Juventus di due stagioni fa

Giuseppe Pecoraro, ex procuratore federale, è tornato a parlare a Il Mattino del caso arbitrale riguardante Inter-Juventus del 2017/18, un giallo non dato a Miralem Pjianic per fallo su Rafinha che sarebbe costato al bosniaco il cartellino rosso:

«Non credo che avremmo trovato prove di malafede. Chiesi all’AIA e poi alla Lega, ai soli fini conoscitivi, i dialoghi audio-video tra Var e arbitro. Ce li diedero solo a inizio del campionato successivo. L’unico episodio in cui non c’è audio registrato era l’unico che ci importava: quello tra Orsato e il Var che aveva portato alla mancata espulsione di Pjanic. C’erano i colloqui di tutto tranne che di quello. Mi dissero che non c’era e basta. Io sono certo che non ci sia stato dolo, ma ero obbligato a procedere, anche perché dovevo dare delle risposte a quegli esposti. Alla fine ho archiviato».