Malore Bove, le ultime sul recupero di Fiorentina-Inter: c’è questa data!

Malore Bove, le ultime novità sul recupero di Fiorentina-Inter: il mese più probabile pare essere quello di febbraio 2025

Il malore di Edoardo Bove ha fatto spaventare il mondo calcistico italiano e no. Il giocatore questa mattina sta meglio, è stabile ed è stato estubato. Le buone notizie portano adesso a pensare, negli uffici di dovere, a quando recuperare il match tra Fiorentina e Inter.

Considerando gli impegni in Coppa Italia, questa settimana non sarà possibile. A gennaio l’Inter sarà impegnata in Supercoppa fuori dall’Italia, così come il Milan, e quindi l’unico mese più probabile diventa quello di febbraio 2025.