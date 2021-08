Malfunzionamento DAZN: l’Agcom chiede spiegazioni. I dettagli

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, meglio nota come Agcom, chiede spiegazioni a DAZN per il malfunzionamento nel corso della trasmissione delle gare della prima giornata di Serie A.

Agcom ha deciso di aspettare la trasmissione della prossima giornata di Serie A per capire se quelli di questa settimana siano stati solo inciampi ma nel frattempo ha richiesto una relazione dettaglia su cosa non abbia funzionato per tutelare i consumatori. Lo riporta La Repubblica.