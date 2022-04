Maldini traccia la via: il futuro è del Milan

Paolo Maldini, nell’intervista rilasciata ieri a Milan Tv, ha parlato chiaro: l’obiettivo è lo scudetto ma il futuro sorride ai rossoneri

Paolo Maldini, DT del Milan, ha chiarito, nell’intervista rilasciata ieri ai canali ufficiali dei rossoneri, come l’obiettivo quest’anno sia quello di dare tutto per lo scudetto. Il Diavolo è primo in classifica a 4 giornate dalla fine e ha tutto il diritto di provarci.

Tuttavia il futuro appartiene al gruppo di Pioli: se l’obiettivo non verrà centrato quest’anno, anche in vista dell’imminente cambio di proprietà, i prossimi campionati potranno essere senza dubbio quelli del ritorno alla vittoria.