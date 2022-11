Maldini su Theo Hernandez: «Ha rivisto l’idea moderna di terzino»

Il direttore dell’area tecnica del Milan Paolo Maldini parla così di Theo Hernandez ai canali ufficiali rossoneri

«Se Theo gioca un terzo delle sue partite nel Milan, mi batte: questo è chiarissimo; io non sono mai stato un bomber. Se mi dovesse superare ne sarei contento, perché godrei di questi gol. Theo è un terzino molto particolare: è un terzino assolutamente, ma quello che fa lui non lo fa nessun altro, soprattutto per la sua capacità di finalizzazione, di assist e di venire dentro il campo. Lui ha un po’ rivisto l’idea moderna del terzino. Soprattutto il primo anno sembrava aspettasse il 70esimo per fare queste volate che hanno qualcosa di incredibile, soprattutto se si pensa che la finalizzazione o l’assist vengono dopo 70 metri di corsa con la palla al piede.»