Maldini ricorda l'esordio «Anni bellissimi, però...»

Paolo Maldini ha ricordato con emozione l’esordio in maglia rossonera all’età di 16 anni: le sue dichiarazioni

«Lontanissimo, sono stati anni bellissimi. L’adolescenza è un’età fantastica, a 16 anni mi sono ritrovato ad essere uomo in un ambiente pieno di uomini. So cosa ho sofferto, so le mie insicurezze, mi ricordo bene i sacrifici. Se avessi avuto qualcuno che mi avesse supportato un pochino di più sarei stato meglio. La volontà è quella di dare supporto ai miei calciatori».

