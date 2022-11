Maldini: «Kakà in una particolare caratteristica era un campione»

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan e storico ex capitano, ha dispensato bellissime parole per Ricardo Kakà

Ospite a Milan Tv, Paolo Maldini ha parlato così di Ricardo Kakà:

«Kakà nella profondità e nel dribbling era un campione: ci ha risolto tante partite e l’ha fatto in maniera spettacolare. Devo dire che l’ha fatto molto spesso in partite importanti: quando c’era una gara importante, lui c’era, come tanti altri compagni».