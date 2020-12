Maldini: «Io due volte terzo al Pallone d’Oro giocando in ruoli diversi»

Paolo Maldini ha parlato dei tanti riconoscimenti ricevuti in carriera, ecco le parole del leggendario capitano rossonero

Intervistato da France Football, Paolo Maldini ha parlato dei tanti attestati di stima individuali ricevuti in carriera: «Mi sono classificato terzo nel 94 e nel 2003 e mi porta fare due riflessioni. La prima è che la mia carriera si è svolta in un lasso di tempo molto lungo. Non ho avuto dei picchi come alcuni giocatori ma ho avuto un rendimento costante. La seconda è che ho raggiunto questo risultato in due ruoli diversi e questa è una bella riconoscenza».

Sempre Paolo Maldini ha anche parlato dell’evoluzione del ruolo di terzino nel corso degli ultimi anni.