Maldini, il Milan celebra il suo primo gol in Champions: il ricordo

21 ottobre 1992, Paolo Maldini segna il suo primo gol in Champions League contro lo Slovan Bratislava. Il ricordo del Milan – VIDEO

Il Milan celebra il primo gol in Champions League, nel lontano 21 ottobre in quel di Bratislava, di Paolo Maldini contro lo Slovan Bratislava appunto. Vittoria di misura con i rossoneri in dieci, una gara difficile marchiata dal capitano rossonero che ancora non aveva la fascia.ù

Ecco dunque la rete di Paolo Maldini contro lo Slovan Bratislava, celebrata sui canali social del club rossonero: